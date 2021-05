Relator começa leitura de parecer da MP da Eletrobras na Câmara

O relator da Medida Provisória da Eletrobras, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), começou a fazer a leitura do relatório da proposta no plenário da Câmara, primeira etapa da fase de discussões do texto.



Os primeiros requerimentos da oposição para tentar retirar o item da pauta de votações já foram rejeitados. As mudanças no regimento da Câmara aprovadas na semana passada reduziram significativamente as manobras que faziam parte do chamado kit obstrução, com vistas a adiar o início das votações.