Pandemia traz prejuízos, mas indicadores se fortaleceram nos EUA, diz Fed em ata

Dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) notaram que a pandemia de covid-19 segue provocando dificuldades econômicas e humanas nos Estados Unidos, segundo informa a ata da mais recente reunião de política monetária da entidade, divulgada nesta quarta-feira, 19. Os membros do Comitê federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) afirmaram que indicadores de atividade e emprego demonstraram fortalecimento recente no país, seguindo o progresso na vacinação e o apoio fiscal.



Por outro lado, o desempenho dos setores mais afetados pela crise segue fraco.



Ainda assim, a economia americana avançou acentuadamente neste ano, em parte devido à acelerada vacinação nos EUA, diz o documento.



Na visão dos dirigentes, a aceleração da retomada ocorre graças à imunização da população, aliada aos estímulos fiscais adotados pelo governo americano e aos monetários.



No entanto, os níveis da atividade e de emprego ainda estão "muito longe" do objetivo da entidade monetária, afirma a ata.