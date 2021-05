Cade aprova venda da fatia da CaixaPar no Banco Pan para BTG Pactual

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra das ações ordinárias da CaixaPar no Banco Pan pelo Banco Sistema, uma subsidiária integral do Banco BTG Pactual. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).



Antes da operação, o capital votante do Banco Pan estava dividido entre BTG Pactual (50,8%) e CaixaPar (49,2%). Depois da transferência das ações, o BTG Pactual terá 50,8% e o Banco Sistema deterá 49,2% do capital votante.



O negócio conclui, portanto, o processo de desinvestimento da participação da Caixa no Banco Pan, e, com isso, o BTG Pactual consolida o controle acionário da instituição.



O acordo foi anunciado pela Caixa e pelo BTG no início do mês passado, no valor aproximado de R$ 3,7 bilhões.



Pela operação, o BTG adquire a totalidade das ações ordinárias do Banco Pan em poder do banco estatal, um equivalente a 26,8% do capital social da empresa.