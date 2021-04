Consórcio Aegea fica com Bloco 4 do leilão da Cedae com oferta de R$ 7,2 bi

O consórcio Aegea também foi o vencedor do leilão do Bloco 4 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), com o lance de R$ 7,203 bilhões, após disputa acirrada por viva-voz. O ágio da proposta foi de 187,75%. O grupo já tinha ficado com o Bloco 1.



O Bloco 4 engloba o Centro e Zona Norte do Rio de Janeiro mais oito municípios, com outorga mínima de R$ 2,503 bilhões.



O leilão por viva-voz começou com o valor inicial de R$ 5,402 bilhões, lance inicial da Aegea. Em seguida, após disputa emocionante com o Consórcio Redentor, o grupo Aegea levou seu segundo bloco no dia.



A Iguá não participou da disputa pelo bloco. A Rio de Janeiro Mais Operações de Saneamento fez um lance inicial de R$ 3,908 bilhões, enquanto a do Consórcio Redentor foi de R$ 5,323 bilhões.



Bloco 1



Mais cedo, o consórcio Aegea foi o vencedor do leilão do Bloco 1, com o lance de R$ 8,2 bilhões após uma disputa acirrada que chegou a ir para viva-voz. O ágio da proposta é de 103,13%.



O Bloco 1 se refere à Zona Sul e mais 18 municípios, e a outorga mínima era de R$ 4,036 bilhões.



Bloco 2



O consórcio Iguá foi o vencedor do leilão do Bloco 2, com o lance de R$ 7,286 bilhões. O ágio da proposta foi de 129,68%. A disputa pelo bloco não foi a viva-voz.



O Bloco 2 engloba Barra da Tijuca, Jacarepaguá e mais 2 municípios, e tinha outorga mínima de R$ 3,172 bilhões.