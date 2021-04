Seillier: sigo no PPI, não fui informada pelo meu ministro sobre minha saída

Após rumores de que vai deixar o cargo, a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier, afirmou que vai continuar à frente da área, que manterá a vinculação ao Ministério da Economia. "Eu vi diversas notícias sobre a minha saída na imprensa, mas não fui informada pelo meu ministro (ministro da Economia, Paulo Guedes)", afirmou.



"Infelizmente temos muita especulação sobre cargos no governo, é natural. Sigo no PPI, faço um trabalho aqui com uma equipe de excelência, com um ministro totalmente alinhado com essa agenda. Até onde eu sei o PPI segue no Ministério da Economia", acrescentou.



Seillier minimizou ainda a saída de vários integrantes da equipe do ministro Paulo Guedes. "Infelizmente se constrói uma narrativa muitas vezes de que existe um movimento de pular fora do barco. O Ministério da Economia é gigantesco, temos oito secretarias especiais, diversos servidores com currículos muito bons", afirmou.



Segundo ela, é natural que essas pessoas recebam convites para deixar o governo. "O técnico desse time é o ministro Paulo Guedes, que necessariamente está olhando como cada um se comporta e pode fazer ajustes no seu time, e deve fazer ajustes sempre que achar oportuno, para fazer gol, que é o objetivo. No momento, sigo na equipe e não acredito que estejamos passando por um movimento de debandada", afirmou.



"Eventualmente podemos sim mudar de posição, jogar em posições distintas, mas sempre com os mesmos objetivos."