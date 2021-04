Democratas pressionam Casa Branca para expansão de benefício a desempregados

Parlamentares democratas estão pressionando a Casa Branca a propor a expansão de benefícios a desempregados em caráter permanente, como parte do pacote antipobreza que o presidente norte-americano, Joe Biden, deve lançar na próxima semana.



Em uma carta enviada ao governo, quase 40 democratas disseram que Biden deveria propor a implementação de uma série de novas regras aos programas de seguro-desemprego, administrados, em grande parte, pelos estados.



Os parlamentares propuseram aumentar o valor do seguro-desemprego, estender a duração do benefício semanal, expandir o grupo de trabalhadores elegíveis e implementar um sistema que vincularia mais estreitamente os pagamentos às condições econômicas.