IPC-S desacelera nas 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de abril, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de abril, na comparação com a primeira leitura do mês, informou nesta segunda-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice geral saiu de 1,00% para 0,74% no período. A alta acumulada nos 12 meses até abril é de 7,09%, abaixo do avanço de 7,34% após a primeira quadrissemana.



São Paulo registrou uma desaceleração significativa, a 0,69%, após 1,19% na primeira leitura do mês. Belo Horizonte (0,89% para 0,61%), Brasília (0,87% para 0,65%), Porto Alegre (1,14% para 1,03%), Recife (0,64% para 0,43%), Rio de Janeiro (0,91% para 0,84%) e Salvador (0,74% para 0,70%) foram as outras cidades analisadas, todas com decréscimo em relação à taxa da primeira quadrissemana.