Petrobras posterga previsão de início de produção de Mero 1 para 1º tri de 2022

A Petrobras informou que postergou a previsão de início de produção de Mero 1, do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022. O FPSO Guanabara, que será instalado no campo, teve suas obras atrasadas na China devido à pandemia do covid-19.



O FPSO Guanabara será instalado no campo de Mero, pertencente ao bloco de Libra, no pré-sal da bacia de Santos, com capacidade de processamento de 180 mil barris de óleo por dia.



O campo de Mero é operado pela Petrobras (40%) em parceria com a Shell Brasil Petróleo Ltda. (20%), Total E&P; do Brasil Ltda. (20%), CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda. (10%), CNOOC Petroleum Brasil Ltda. (10%) e Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), que exerce papel de gestora deste contrato.