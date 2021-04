Leilão de aeroportos tem ágio que passa de 9.000% e rende R$ 3,3 bi ao governo

O primeiro leilão da Infra Week, como foi batizada a sequência de três dias de leilões de concessões em infraestrutura, vai render ao governo R$ 3,3 bilhões em pagamentos de outorga - o mínimo esperado era de R$ 185 milhões. A licitação realizada nesta quarta-feira, 7, na B3, na capital paulista, vai transferir para a iniciativa privada três blocos de aeroportos nas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. No total, foram leiloados 22 terminais em 12 Estados.



A grande vencedora dessa primeira disputa foi a CCR, que arrematou os blocos Sul e Central, com ágio que chegou a superar 9.000%.



Por meio da subsidiária Companhia de Participação em Concessões, a empresa deu um lance de R$ 2,128 bilhões no lote Sul, com ágio de 1.534%. No lote Central, a oferta foi de R$ 754 milhões, ágio de 9.156%.



O grupo francês Vince Airports venceu o bloco Norte, com uma oferta de R$ 420 milhões, um ágio de 777%.



Os vencedores terão de investir R$ 6,1 bilhões ao longo dos 30 anos de investimentos.