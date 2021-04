LG Informática confirma interrupção de IPO por 60 dias

A LG Informática confirmou nesta terça-feira, 6, ter enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de interrupção por 60 dias do prazo de análise de registro de sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês), com a qual pretendia captar perto de R$ 900 milhões, considerando o preço de R$ 17,50, o meio da faixa de R$ 15,00 a R$ 20,00 por ação prevista.



Segundo fontes anteciparam ao Broadcast, o adiamento do IPO foi decidido por conta das condições do mercado, que se tornaram adversas desde meados de fevereiro.



O agravamento da pandemia e a lentidão da vacinação, além da instabilidade na política e macroeconômica, deixaram investidores mais seletivos. Fontes disseram que, nas últimas semanas, alguns potenciais investidores foram sondados sobre eventual interesse na aquisição das ações em patamar ainda inferior ao piso. O Itaú BBA, UBS-BB e BTG Pactual atuam na operação.