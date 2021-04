Vendas nacionais crescem 1,9% na semana da Páscoa, revela Serasa

As vendas nacionais no varejo físico aumentaram em 1,9% na semana da Páscoa, entre 29 de março e 4 de abril, segundo o Indicador da Serasa Experian de Atividade do Comércio. O crescimento se dá em comparação ao mesmo período festivo do ano passado (de 6 a 12 de abril de 2020), quando houve um tombo de 23,8%, o pior registro da série histórica iniciada em 2007.



No fim de semana da Páscoa, entre 2 e 4 de abril, houve queda de 9,5% na comparação com 10 a 12 de abril de 2020.



"Os horários reduzidos do comércio fizeram com que os consumidores se programassem melhor durante a semana e não realizassem compras de última hora", explicou Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.



A cidade de São Paulo registrou um crescimento de 0,6% nas vendas na semana da Páscoa, 1,3 ponto porcentual menor que o índice nacional, informa a nota.



No fim de semana de 2 a 4 de abril, houve queda de 8,4%.