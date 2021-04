PMI industrial do ISM nos EUA atinge em março o 10º mês seguido de expansão

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria dos Estados Unidos subiu de 60,8 em fevereiro para 64,7 em março, marcando o 10º mês consecutivo de expansão no setor manufatureiro, segundo pesquisa do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês).



O resultado de março veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço do indicador a 61,7.