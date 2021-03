Média do faturamento do setor é 22% menor do que foi de 2010 a 2013, diz Abimaq

A média mensal de faturamento da indústria de máquinas e equipamentos está atualmente, com dados medidos até fevereiro, 22% menor do que era na média de 2010 a 2013, disse nesta quarta-feira, 31, o presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso.



No período de 2010 a 2013, o faturamento médio mensal do setor era de R$ 22 bilhões. Essa comparação foi pior no ano de 2019, quando a média mensal de faturamento do setor chegou a ficar 49% abaixo do que se faturava na média mensal daqueles anos.



Ainda segundo Velloso, no último ano, o comércio mundial de produtos manufaturados recuou 27%. No setor de máquinas e equipamentos, no Brasil, segundo a Abimaq, a queda é menor, de 24%.



A estas quedas, o presidente da Abimaq atribui o rearranjo das rotas de navios com o advento da covid-19 e à falta de contêineres. "Isso não reflete ainda o bloqueio do Canal de Suez", afirmou, em referência ao encalhamento do navio Evergreen, uma embarcação de 400 metros de comprimento, por cerca de uma semana, que impôs prejuízos ao comércio internacional.