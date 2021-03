FMI quer auxiliar países na identificação de risco ligado às mudanças climáticas

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Geoergieva, revelou nesta quarta-feira que a instituição trabalha para auxiliar países na identificação de riscos financeiros associados às mudanças climáticas. Segundo ela, o órgão pretende incluir métricas relacionadas ao clima nas análises macroeconômicas das nações.



Em evento virtual Project Syndicate, Georgieva defendeu a importância de se começar a precificar o carbono, com objetivo de atribuir custos aos efeitos causados pelo avanço da emissão de gases do efeito estufa.



"Temos que realizar uma transição climática justa, e precisamos de cooperação internacional para isso", argumentou Kristalina Geoergieva.