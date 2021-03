Secretária do Tesouro dos EUA sugere alta de imposto de empresas para 28%

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, afirmou nesta terça-feira, 23, que, para a recuperação plena da economia dos Estados Unidos, o governo do presidente Joe Biden necessitará investir em infraestrutura e no combate a mudanças climáticas. "Precisaremos elevar receitas e, provavelmente, a administração Biden poderá propor alta de impostos, que poderá estar relacionada com a elevação de tributos de empresas para 28%", destacou em audiência na Câmara dos Representantes.



Segundo Yellen, "o governo também poderá propor ações para evitar que empresas deixem de pagar impostos com operações no exterior."



Ela ressaltou que a administração federal precisará agir para viabilizar a plena geração de empregos nos EUA, pois ainda há 9,5 milhões de pessoas no país que perderam os postos de trabalho desde que surgiu a pandemia do coronavírus, no início de 2020.



Moeda digital



A secretária do Tesouro norte-americano e o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, apontaram nesta terça que é oportuno estudar como seria, eventualmente, o dólar digital, mas ressaltaram que o assunto ainda é incipiente junto às instituições oficiais que dirigem.



"Estamos apenas começando a pensar o que seria o dólar digital, mas demandará tempo", destacou Powell. "Vale explorar esta ideia, mas não temos nada definido sobre o tema."



Os comentários também foram feitos durante audiência na Câmara dos Representantes.