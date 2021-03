Balança tem superávit de US$ 1,189 bilhão na 3ª semana de março

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,189 bilhão na terceira semana de março (15 a 21), segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 22, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. O saldo é resultado de exportações de US$ 5,003 bilhões e importações de US$ 3,814 bilhões na semana.



Com esse desempenho semanal, o saldo acumulado em março é superavitário em US$ 1,268 bilhão até a terceira semana. As exportações somam no mês US$ 15,808 bilhões e as importações, US$ 14,540 bilhões.



No ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 1,434 bilhão, com exportações de US$ 46,938 bilhões e importações de US$ 45,504 bilhões.



Exportações



Na comparação da média diária até a terceira semana deste mês (US$ 1,053 bilhão) com a de março de 2020 (US$ 833,98 milhões), houve um crescimento de 26,4% em razão do aumento nas vendas da indústria extrativista (76,2%), da agropecuária (20,8%) e dos produtos da indústria de transformação (11%).



Importações



A média diária das importações até a terceira semana de março foi de US$ 969,33 milhões e ficou 46,9% superior acima da medida de março do ano passado (US$ 659,81 milhões). Nessa base de comparação, houve alta das importações com agropecuária (19,9%) e com produtos de indústria de transformação (49%). Por outro lado, caíram as compras de produtos da indústria extrativista (-15,3%).