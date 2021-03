As exportações da zona do euro caíram 2,8% em janeiro ante dezembro de 2020, enquanto as importações diminuíram 1,3% no período, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Já o superávit da balança comercial da zona do euro diminuiu de 27,5 bilhões de euros em dezembro para 24,2 bilhões de euros em janeiro, também no cálculo com ajustes sazonais. Fonte: Dow Jones Newswires.