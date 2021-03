Fed eleva projeção de alta do PIB dos EUA de 4,2% para 6,5% em 2021

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) atualizou suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos de 2021, 2022 e 2023, no comunicado de política monetária divulgado nesta quarta-feira, 17. A instituição agora espera elevação de 6,5% do PIB do país neste ano, ante projeção anterior de avanço de 4,2% da atividade econômica.



Para 2022, a expectativa é de crescimento de 3,3%, ligeiramente acima de avanço da mediana das projeções anteriores, de 3,2%.



Em 2023, a projeção é de avanço do PIB de 2,2% (de 2,4% anteriormente). No longo prazo, a projeção é de que o PIB aumente 1,8%.