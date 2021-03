Manutenção de projeção do PIB mostra cautela em meio a incertezas, diz secretário

Questionado sobre a manutenção da projeção de crescimento de 3,20% para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2021, o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira que a manutenção do número é "mostra de cautela em meio a um aumento de incertezas" e que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia (SPE) trabalha guiada pelos mesmos princípios que a fizeram manter por vários meses a estimativa de queda de 4,70% para o PIB de 2020.



O secretário reconheceu que o aumento recente das medidas de restrição à circulação de pessoas por ocasião do recrudescimento da pandemia tem impacto sobre a atividade, um cenário cujas chances de acontecer foram classificadas no ano passado como "baixíssimas" pelo secretário de Política Econômica Adolfo Sachsida.



"Assim como no ano passado houve um conservadorismo e transparência da metodologia e a SPE manteve a projeção de queda de 4,70%, somente alterando no final para uma queda menor quando as estimativas do mercado já haviam tido grande redução, aqui temos também conservadorismo para este cálculo", explicou Rodrigues.



Ele afirmou que a nova rodada de pagamento do auxílio emergencial, embora deva ter impacto fiscal bem menor do que o visto no ano passado, ajudará na recuperação econômica, além de proteger os cidadãos mais vulneráveis, "uma diretriz inabalável deste governo".



Apesar disso, o secretário ressaltou que as projeções podem ser alteradas "conforme novos fatos sejam revelados".



Fatores positivos e negativos



Para Adolfo Sachsida, o novo cenário acrescentou fatores positivos e negativos para o PIB, de forma que "achamos mais prudente manter a projeção atual e, se for necessário, faremos as devidas mudanças".



Sachsida citou como elementos positivos sobre o PIB o carregamento estatístico de 3,60% deixado pelo resultado do PIB no último trimestre de 2020, o cenário internacional "mais favorável, seja pela taxa de juros baixa ou pelos termos de troca mais favoráveis", a expansão de crédito na economia brasileira, o aumento da taxa de poupança, que potencialmente pode se reverter em maior consumo e o fato do mercado de trabalho formal ter sido menos impactado pela pandemia do que o setor informal, dinâmica que, na perspectiva do secretário, deve favorecer a retomada mais adiante, quando a vacinação contra a covid-19 estiver mais avançada.



No sentido oposto, Sachsida mencionou como efeitos negativos sobre a atividade o recrudescimento "muito forte" da pandemia, cenário que ele julgou de "baixíssima" possibilidade no fim do ano passado, o que tem levado a aumento das medidas de restrição à circulação por parte dos governantes, principalmente governadores e prefeitos, o que impacta negativamente o consumo e a atividade.