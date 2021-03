Mathias Cormann é escolhido novo secretário-geral da OCDE

O ex-ministro de Finanças da Austrália Mathias Cormann foi escolhido nesta sexta-feira, 12, como novo secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). De acordo com um documento ao qual o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, o Comitê de Seleção de Chefes de Delegação recomendará ao Conselho da entidade a nomeação do australiano.



"Seria um privilégio e uma honra assumir a liderança da OCDE", escreveu Cormann em um comunicado.



O australiano frisou que a entidade reúne países com ideias semelhantes, comprometidos com o desenvolvimento, e fornece uma plataforma para a cooperação internacional.



Ele também elogiou o atual secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, e ressaltou que ele exerceu o cargo por 15 anos com "compromisso e dedicação".



Se tiver o nome confirmado, Cormann ocupará o cargo por 5 anos, a partir de 1º de junho de 2021. Como uma de suas prioridades, ele citou a maximização da retomada econômica na esteira da pandemia de covid-19 e disse que isso deve ser feito por meio de um crescimento "forte, sustentável, mais limpo e mais inclusivo".



O australiano também afirmou que focará em promover a liderança global em ações "ambiciosas e eficazes" sobre a mudança climática, em finalizar uma abordagem multilateral para a tributação digital e em fortalecer o alcance da OCDE na região Ásia-Pacífico.



"Darei à Organização e a seus membros o meu melhor e me esforçarei para fazer da OCDE um lugar que inspire a colaboração e a ação em prol de um futuro sustentável e inclusivo", prometeu o australiano.



O Comitê de Seleção foi presidido pelo Embaixador do Reino Unido Christopher Sharrock.