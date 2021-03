Setor externo contribuiu positivamente para PIB em 2020, diz IBGE

A demanda doméstica puxou para baixo o Produto Interno Bruto (PIB) de 2020, enquanto o setor externo contribuiu positivamente para o resultado final, segundo os dados das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Com uma queda mais drástica nas importações do que nas exportações, o setor externo deu uma contribuição positiva de 1,2 ponto porcentual para o recuo de 4,1% no PIB 2020, enquanto a demanda doméstica conteve a taxa em -5,2 pontos porcentuais.



"A queda no consumo das famílias respondeu por mais da metade desse efeito negativo da demanda interna sobre o crescimento da economia (-3,5 pontos porcentuais)", observou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.