PIB do 4º trimestre de 2020 soma R$ 2,0 trilhões, diz IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do quarto trimestre de 2020 totalizou R$ 2,0 trilhões, informou nesta quarta-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao divulgar crescimento de 3,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior, mas queda de 1,1% na comparação com o quarto trimestre de 2019.



Com esse resultado, o PIB de todo o ano passado somou R$ 7,4 trilhões, fechando 2020 com queda de 4,1%.



Necessidade de financiamento



De acordo com o IBGE, o Brasil alcançou uma necessidade de financiamento de R$ 26,2 bilhões em 2020, ante um resultado de R$ 211,5 bilhões em 2019.



"Tem a ver com volume, o setor externo contribuindo positivamente, como também preço, os preços das commodities que exportamos bastante tiveram aumento. A diminuição da necessidade de financiamento foi ajudada pela redução do envio de renda de propriedade para o resto do mundo. Essa redução tem a ver com a queda da remessa de lucros das multinacionais. Com a queda na atividade econômica interna, menos lucro enviado para fora", explicou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.



O saldo externo de bens e serviços passou de um déficit de R$ 18,2 bilhões em 2019 para um resultado positivo de R$ 103,3 bilhões em 2020.



Já a renda líquida de propriedade enviada ao resto do mundo saiu de R$ 199,2 bilhões em 2019 para R$ 143,2 bilhões em 2020.