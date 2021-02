IPC-Fipe sobe 0,55% na 2ª quadrissemana de fevereiro, ante +0,78% na 1ª prévia

Gilmar Mendes vota a favor de gratuidade do direito de passagem para as teles

Gilmar Mendes vota a favor de gratuidade do direito de passagem para as teles

Fed manterá acordo de swaps com o Brasil; sistema bancário se mostrou resiliente

Fed manterá acordo de swaps com o Brasil; sistema bancário se mostrou resiliente

Ampliação de isenção no IR prometida por Bolsonaro pode custar R$ 74 bi

Ampliação de isenção no IR prometida por Bolsonaro pode custar R$ 74 bi

Balança comercial tem superávit de US$ 413,8 milhões na 2ª semana de fevereiro

Balança comercial tem superávit de US$ 413,8 milhões na 2ª semana de fevereiro

Estimativa para o IGP-M de 2021 sobe de 6,65% para 6,97% no Focus do BC

Estimativa para o IGP-M de 2021 sobe de 6,65% para 6,97% no Focus do BC