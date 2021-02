Vacina e emprego são prioridades para os brasileiros, diz estudo

A pesquisa ainda revelou ainda que pode ocorrer um aumento de 41% na inflamação, 41% na inadimplência e 36% na desigualdade e pobreza (foto: Reprodução/Pixabay)

Um estudo realizado nas capitais do Brasil e divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), mostrou que os brasileiros querem que o combate ao desemprego (44%) e a vacina contra a COVID-19 (42%) sejam prioridade na gestão atual do governo para que a retomada econômica seja possível neste ano.





Além disso, 38% e 34% da população querem uma atenção, também, para a saúde pública e educação, respectivamente. Os dados foram levantados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offer Wise Pesquisas. Foram entrevistadas 692 pessoas das 27 capitais do país.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, afirma que “essa pesquisa comprova que o poder público não pode separar a saúde da economia. Ambas precisam andar juntas. Além de buscar a vacinação em massa com a máxima urgência, o poder público, em todos os níveis, precisa elaborar um plano para a recuperação das atividades econômicas que mais foram prejudicadas”.

A pesquisa ainda revelou ainda que pode ocorrer um aumento de 41% na inflamação, 41% na inadimplência e 36% na desigualdade e pobreza. Em BH, a taxa de inadimplência segue em baixa. Em dezembro de 2020, a queda foi de 7,39% em comparação com o mesmo período de 2019. No entanto, a inadimplência entre jovens de 18 a 24 anos registrou uma elevação de 62,13%.

Recuperação econômica

Sobre a retomada da economia no país, três em cada dez brasileiros (29%) acreditam que a recuperação já começou. Porém, para 24% o andamento está lento e atrasado. Apenas 5% acreditam que a economia está se recuperando com rapidez. Entretanto, para metade dos entrevistados (50%) a economia ainda está ruim, sendo que 25% acreditam que em breve a situação será outra e 24% afirmam que vai demorar.

“As expectativas são semelhantes quando analisamos a opinião do belo-horizontino. Em uma pesquisa que fizemos com o nosso público, 78% acreditam que a economia do país não irá melhorar este ano. Para eles, nem mesmo a vacina pode ser capaz de alavancar a economia. Esse desestímulo está ligado ao ritmo lento de imunização. Obviamente, a vacinação traz uma luz de esperança, especialmente quando se trata de preservar vidas. Mas para a economia voltar a girar com mais vigor, é preciso que haja planos de imunização em massa mais eficientes”, disse o presidente da CDL/BH.

