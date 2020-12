Votos do CMN só serão divulgados na segunda-feira, 21

O Ministério da Economia comunicou nesta sexta-feira, 18, que a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) remarcada para esta sexta-feira segue sem iniciar. A pasta não informou o motivo do atraso, mas confirmou que as decisões do colegiado serão informadas apenas na próxima segunda-feira (21).



O último encontro ordinário do colegiado em 2020 deveria ter acontecido ontem, mas o Ministério da Economia pediu mais tempo para concluir um voto. A nova reunião havia sido reagendada para as 15h de hoje.



Como o ministro da Economia, Paulo Guedes, está formalmente de férias a partir desta sexta-feira, o secretário-executivo da pasta, Marcelo Guaranys, participará da reunião em seu lugar.



O CMN é formado pelo ministro da Economia, pelo secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, - que também sairá de férias na próxima segunda-feira.