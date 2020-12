México: BC mantém taxa básica em 4,25%, citando inflação e cenário incerto

O Banxico, banco central do México, decidiu manter sua taxa básica de juros em 4,25% ao ano, após decisão de política monetária divulgada nesta quarta-feira, 17. Foram citadas como razões para a manutenção da taxa as incertezas envolvendo a inflação no país e a meta do Banxico de diminuí-la do atual nível de 3,33% para 3% até o fim do ano. A decisão, contudo, não foi unânime, e 2 dos 5 membros do conselho administrativo do Banxico votaram por cortar a taxa de juro em 0,25%, a 4,00% ao ano.



A entidade ainda comentou que a atividade global tem se recuperado, mas de maneira heterogênea entre países e setores. No caso do México, a economia continuou a se recuperar no início do quarto trimestre de 2020, seguindo movimento do trimestre anterior, mas ainda aquém dos níveis pré-pandêmicos, esclareceu o Banxico em documento publicado no site da instituição.



Segundo a autoridade monetária, o peso mexicano foi apreciado no período após a última decisão de política monetária do Banxico, "enquanto as taxas de juro de curto prazo registraram movimentos limitados e as de mais longo prazo diminuíram".