ACSP: Extensão de horário do comércio contribuirá para recuperação da crise

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) afirmou nesta sexta-feira, 11, em nota, que a extensão do horário de abertura das lojas no Estado "deverá contribuir para a recuperação da economia no fim deste ano, com o impulsionamento das compras para o período do Natal". O governo paulista anunciou o aumento de horas de funcionamento do comércio de 10 horas para 12 horas, mesmo mantendo restrições da fase amarela no Estado.



A ACSP afirma que "grande parte dos estabelecimentos comerciais está com os estoques altos de produtos e com baixo faturamento anual" e que não seria justa a manutenção da redução de carga horária ao setor no melhor momento do ano para vendas.



A Associação mantém ainda o posicionamento de que quanto mais expandido for o horário de atendimento do comércio, menor será a concentração de pessoas.