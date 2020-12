Infraestrutura aprova projeto do Tequimar para emissão de debêntures incentivadas

O Ministério da Infraestrutura aprovou como prioritário, para fins de emissão de debêntures incentivadas, projeto de investimento em infraestrutura portuária proposto pela empresa Terminal Químico de Aratu (Tequimar).



De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 4, trata-se da terceira fase do projeto de ampliação da capacidade de armazenamento e expedição de granéis líquidos, no Porto de Itaqui (MA), que contempla obras como construção de um novo dique, com sete novos tanques de armazenagem.