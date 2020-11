Guedes diz que está havendo repique, mas nega 2ª onda de COVID-19 no País

Ministro Paulo Guedes disse que não itria opinar na área de saúde, porém, afirmou: " A doença cedeu, e a economia se recuperou bem" (foto: Wikimedia Commons)

O ministro da Economia,, afirmou que está havendo repique de contágio do novo coronavírus, mas negou que já haja uma segunda onda dano Brasil. O ministro participou da abertura do webinário Firjan - Visão Saneamento.Guedes ainda repetiu que, se houver umano Brasil, o governo agirá da mesma forma, com capacidade de decisão, uma vez que já sabe quais programas funcionaram. Mas a ação dependerá de conclusão de observação empírica sobre o novo avanço da doença.Segundo o ministro, empiricamente, houve controle do gasto público no governo Jair Bolsonaro e a doença retrocedeu. "Parece que está havendo repiques. São ciclos, vamos observar. Fato é que a doença cedeu substancialmente. As pessoas saíram mais, se descuidaram um pouco. mas tem características sazonais da doença, mas estamos entrando no verão, vamos observar um pouco. Nós que não somos especialistas... já começaram a decretar que a doença está aí que tem e que trancar tudo de novo. Não vou opinar na área de saúde. A doença cedeu, e a economia se recuperou bem."Guedes ainda repetiu que a retomada da economia no Brasil está forte, ocorre em "V" e disse que as economias do País e da China foram as que retomaram mais rapidamente do choque provocado pela COVID-19.O ministro ainda destacou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa mudaram de função no governo de Jair Bolsonaro e democratizaram o crédito, dizendo que os brasileiros carentes estão agora digitalizados. "Agora milhões de brasileiros acessam crédito em vez de empresa campeã."