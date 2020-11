BC: WhatsApp vai oferecer pagamentos no Brasil em breve

(foto: PixaBay/Reprodução) concorrência do Google. O serviço de pagamentos do WhatsApp será autorizado a operar no Brasil em breve, anunciou nesta segunda-feira (16/11) o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Inicialmente, o sistema vai permitir transferências entre pessoas. Mas, depois, também poderá ser usado para pagamentos de contas e pode até ganhar ado Google.









Roberto Campos Neto falou sobre o serviço de pagamentos do WhatsApp durante o lançamento do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos, que foi desenvolvido pelo BC e entra em operação plena no Brasil nesta segunda-feira. Ele explicou que o Pix é só um passo do processo que busca digilizar e dar maior eficiência e competição ao sistema financeiro nacional.





Por isso, disse que o BC segue em conversas avançadas com empresas de tecnologia que querem entrar no mercado financeiro, como o WhatsApp e o Google. "Além do WhatsApp, estamos conversando com o Google e outras bigtechs. Existe uma vontade delas de estar no Brasil, pois elas enxergam um mercado consumidor bastante amplo e entendem que têm uma oportunidade de digitalização", contou.





O presidente do BC acredita, por sinal, que haverá uma convergência cada vez maior entre o setor financeiro e os serviços de mensagem e conteúdo. Isso porque os pagamentos devem se tornar cada vez mais simples, quase como mandar uma mensagem; e a informação dos consumidores pode ajudar as empresas financeiras a apresentar serviços mais direcionados e baratos para os seus clientes. "Tem uma convergência acontecendo entre texto, meio de pagamento e conteúdo, que está acontecendo de várias formas, em vários países e com dinamismos diferentes. No Brasil, já vemos o começo", afirmou.





Facebook Pay





O serviço de pagamentos do WhatsApp, batizado de Facebook Pay, tenta operar no Brasil desde junho. A empresa chegou a anunciar o início dos pagamentos no Brasil, em parceria com Visa e Mastercard. Porém, poucos dias depois, teve a operação suspensa pelo BC. À época, a autoridade monetária explicou que o serviço já nasceu com uma ampla base de potenciais clientes e, por isso, precisava passar pela mesma trilha de aprovação dos demais meios de pagamento que operam no Brasil.





Segundo Campos Neto, o BC tomou essa atitude para garantir que o Facebook Pay será seguro e competitivo no Brasil. "Nós estimulamos todo e qualquer tipo de sistema de pagamento que seja competitivo dentro do arcabouço hoje e que vai levar à competição futura", reforçou nesta segunda-feira. O presidente do BC ainda disse que, apesar de existir uma expectativa em torno do serviço, o CEO do WhatsApp tem dito que esse processo de regulação tem sido mais célere no Brasil do que em outros países.