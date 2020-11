Resolução do BC trata de remessa de informações sobre cotistas e fundos

O Banco Central divulgou resolução, aprovada pela diretoria colegiada nesta quarta-feira, na qual resolve que os administradores de fundos de investimento e as instituições financeiras que atuem como distribuidores de cotas de fundos de investimentos por conta e ordem de clientes devem remeter ao BC informações relativas aos cotistas e aos respectivos fundos de investimento.



De acordo com a resolução publicada no BC Correio, essas informações devem ser remetidas, mensalmente, tendo como base o último dia útil de cada mês, e deverão conter: identificação do fundo de investimento, patrimônio líquido, quantidade de cotas e de cotistas; identificação do cotista, classificação, tipo de cota, quantidade de cotas e valor.