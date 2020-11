Salário de novembro e 13º vão injetar R$ 30 milhões na economia de Divinópolis

O pagamento antes do Natal deve movimentar a economia da cidade (foto: Divulgação/CDL Divinópolis)

O pagamento do salário de novembro e dodosde, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, injetará cerca de R$ 30 milhões na economia. O cronograma com as datas de depósito foi encaminhado aos sindicatos da categoria pela Secretaria Municipal de Fazenda.

A remuneração de novembro será quitada no dia 4 de dezembro. Já aserá paga, de forma integral, no dia 10 do mesmo mês. Essa é a primeira vez, desde o primeiro ano de mandato, que o benefício chegará aos bolsos dos funcionários públicos sem parcelamento e antes das compras de

A antecipação é uma das medidas encontradas pelo governo para tentar minimizar o impacto da crise gerada pelo novo coronavírus no comércio local. “Por ser uma das maiores empregadoras, o comércio já conta com essa injeção. Acreditamos que, se havia alguma projeção de redução nos índices de venda, o pagamento em dezembro irá contribuir para que os índices sejam mantidos”, comenta a secretária de Fazenda, Susana Xavier. A prefeitura tem cerca de 5 mil servidores.

“Melhor Natal”

O pagamento do 13º é visto como um reforço pelo presidente do Sindicato dos Comércios, Gilson Amaral, que já antevia, antes mesmo do anúncio, “o melhor Natal de todos os tempos”. “É um fato raro de acontecer na história dos últimos anos de Divinópolis e vai reforçar ainda mais”, afirma. A entidade aproveitou para pedir autorização para a abertura do comércio no dia 8 de dezembro – feriado de Nossa Senhora da Conceição e a extensão do horário nas semanas seguintes. Tradicionalmente, o horário especial começa a partir do feriado.

Amaral projeta aumento nas vendas dos supermercados e das lojas de produtos de menor valor. “Estou prevendo que será um dos melhores natais que já tivemos. Com essa questão do coronavírus as pessoas tendem a ficar mais recolhidas ao núcleo familiar. Muita gente que tinha costume de passar ano novo em clube, viajar, vai permanecer na cidade.”, argumenta. Isso, segundo ele, leva a comemorações menores.

“Isso faz com que a economia local se fortaleza pois vamos evitar que o dinheiro vá para as regiões turísticas. Mesmo que regradas financeiramente, vão fazer algo sim. E se elas ficam, acabam comprando uma lembrancinha. Vamos ter um reforço muito grande no setor supermercadista e no comércio em geral de valor menor, de lembrancinha”, explica.

As projeções também são feitas pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Luiz Ângelo Gonçalves. “Considerando que a prefeitura é uma das maiores empregadoras o impacto será positivo. O 13º é um rendimento da família em parte é convertido na compra de Natal”, declara. Além disso, os resultados do comércio, segundo Gonçalves tem sido positivos ao longo dos últimos meses ao comparar com o mesmo período do ano passado.

“A gente já entra nesta reta final com uma finalização positiva, mesmo com o contexto de pandemia os consumidores estão ativos no comércio. O setor de serviço foi mais afetado, as vezes essa receita que ia para ele esteja indo para o comércio, as vezes pela mudança de hábito da pessoas”, analisa.

* Amanda Quintiliano/Especial para o EM