Fed reafirma apoio à atividade e vê nível econômico 'bem abaixo' do início do ano

Os integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirmaram na sua decisão de política monetária, divulgada nesta quinta-feira, que estão comprometidos com todas a gama de "ferramentas necessárias" para apoiar a economia. No documento, os dirigentes reafirmam seu compromisso com as metas de máximo emprego e estabilidade nos preços.



Segundo o comunicado, a atividade e o emprego nos Estados Unidos seguem "bem abaixo" dos níveis do começo do ano, ainda que continuem a se recuperar. A pandemia tem causado "enormes dificuldades humanas e econômicas", segundo os integrantes do comitê.



Os dirigentes enfatizam que a trajetória econômica no país dependerá do curso do vírus, e que a crise da saúde impõe "riscos consideráveis" para a perspectiva econômica no médio prazo.



Na avaliação, consta ainda que as condições financeiras continuam acomodatícias nos EUA, em parte como reflexo de medidas "políticas para apoiar a economia e o fluxo de crédito para famílias e empresas dos EUA".