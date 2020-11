Enel tem lucro líquido de 2,92 bilhões de euros entre janeiro e setembro de 2020

A empresa italiana de energia Enel, que tem negócios no Brasil, registrou lucro líquido de 2,92 bilhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, informou a companhia em comunicado. A receita da empresa italiana no período foi de 48,05 bilhões de euros.



Em seu balanço, a companhia reafirmou seu guidance para todo o ano atual, bem como a política de dividendo, com dividendo mínimo garantido de 0,35 euro por ação.



O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Enel deve ficar em 18 bilhões de euros em 2020.



Para a receita líquida, a empresa projeta para todo o ano atual entre 5 bilhões e 5,2 bilhões de euros.



* Com informações da Dow Jones Newswires