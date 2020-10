Déficit orçamentário dos EUA triplica e atinge recorde de US$ 3,1 tri

O déficit orçamentário dos Estados Unidos triplicou e atingiu nível recorde de US$ 3,1 trilhões no ano fiscal encerrado em 30 de setembro, em meio aos esforços do governo para combater os efeitos do coronavírus, informou o Departamento do Tesouro americano nesta sexta-feira, 16.



O avanço da despesas federais e a queda nas receitas em meio a paralisações e demissões generalizadas contribuíra para o aumento do déficit. Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o déficit de 2020 atingiu cerca de 16,1%, o maior desde 1945, quando o país estava financiando operações militares maciças para ajudar a encerrar a Segunda Guerra Mundial.



As receitas totalizaram US$ 3,4 trilhões, uma queda de 1% em relação ao ano anterior, com grande parte da queda ocorrendo desde março, quando o vírus começou a se espalhar pelo país. Os gastos federais aumentaram 47%, para um recorde de US$ 6,5 trilhões, à medida que o governo distribuiu empréstimos de emergência para pequenas empresas e aumentou os benefícios de desemprego e pagamentos de estímulo para as famílias americanas.



A dívida federal aumentou 25% no ano, para US$ 21 trilhões no final de setembro, de US$ 16,8 trilhões no início do ano fiscal de 2020.



Fonte: Dow Jones Newswires.