Aeroporto de Confins inaugura nova rota internacional de voo cargueiro

Após baque pela pandemia, Aeroporto de Confins engata retomada (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte receberá neste mês de outubro um novo voo cargueiro semanal, com rota para países da Ásia, Europa e América do Norte. O evento oficial de apresentação e a primeira viagem serão realizados nessa quarta-feira (7).









Para a BH Airport, concessionária responsável pela administração do aeroporto, trata-se de "mais uma oportunidade que só um hub logístico completo, em uma localização estratégica, pode oferecer para alavancar os negócios".





Momento de retomada





A nova rota comercial chega em um momento de retomada do movimento do principal aeroporto de Minas Gerais. Ainda segundo a BH Airport, cerca de 410 mil passageiros devem passar por Confins em outubro - um aumento de 35% em relação a setembro.





Trata-se da maior movimentação de passageiros em Confins desde abril, quando a pandemia do coronavírus estava no início. De la pra cá, tem sido registrado um aumento gradativo no número de pessoas em circulação no aeroporto.