Extensão do auxílio emergencial terá até quatro parcelas; pagamento começa nesta quarta

Quem recebeu a primeira parcela do benefício em abril, ao final terá recebido cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300 (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Bolsa Família

Os beneficiários do, que tiveram em abril o pagamento da primeira parcela do benefício, começarão a receber, a partir desta quarta-feira (30), a primeira parcela da extensão. Em coletiva de imprensa, o presidente da, Pedro Guimarães, explicou nesta terça (29), que somente quem recebeu a primeira parcela em abril receberá um total de nove parcelas – cinco do auxílio emergencial, no valor de R$ 600, e quatro do auxílio emergencial, de R$ 300.Assim, os beneficiários do auxílio emergencial que receberam a primeira parcela depois de abril receberão menos parcelas do auxílio extensão. Isso porque estevai durar apenas até dezembro deste ano."Todas as pessoas receberão as cinco parcelas do auxílio emergencial. Quando o auxílio terminar, elas receberão parcelas do auxílio extensão, até dezembro", afirmou Guimarães.Uma pessoa que tenha recebido a primeirado auxílio emergencial em maio, por exemplo, receberá cinco parcelas de R$ 600 até setembro. Depois, receberá três de R$ 300, do auxílio extensão (outubro, novembro e dezembro).Guimarães explicou ainda que os beneficiários do Bolsa Família receberão todas as nove parcelas. "Amanhã (quarta), todas as pessoas do Bolsa Família já terão recebido a primeira parcela do auxílio extensão", afirmou.Além de Guimarães, o secretário do Ministério da, Antônio Barreto, participa de coletiva de imprensa a respeito da extensão do auxílio emergencial.Em portaria publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, o ministério definiu o calendáriode pagamentos e de saques do auxílio. A parcela adicional será de R$ 300 ou de R$ 600 (no caso de mães monoparentais).