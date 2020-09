Sobre a reportagem “Advogados trabalhistas cobram agilidade de bancos no pagamento de alvarás”, o Banco do Brasil informa que “cumpre as legislações vigentes e vem realizando os pagamentos dos alvarás judiciais normalmente, de forma centralizada e dentro dos prazos acordados com os tribunais do estado de Minas Gerais, considerando ainda as situações de contingência no atendimento, em função da pandemia de COVID-19”.