Pavimentação da BR-319 é prioridade do governo, diz Tarcísio de Freitas

O governo federal planeja ter contratado e já iniciar os serviços de pavimentação de toda a BR-319 até 2022, afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em evento online na manhã desta segunda-feira, 21. O ministro anunciou que amanhã sairá o resultado da licitação para a contratação da empresa responsável pelas obras de pavimentação do lote C da BR-319, no Estado do Amazonas. Serão pavimentados os primeiros 52 quilômetros, no trecho que vai do quilômetro 198 ao 250.



"Não faz sentido ter uma capital com a pujança de Manaus não conectada com o restante do Brasil. Estamos falando do direito de ir e vir. A pavimentação da BR-319 é prioridade do governo Bolsonaro", disse o ministro. A estimativa do ministro é que a pavimentação do lote C comece já no ano que vem, mas nada impede que algumas melhorias já sejam feitas nesse ano.



Outro trecho que falta ser pavimentado é entre o km 250 ao 655. "O trecho do meio é nosso grande desafio, é o passo seguinte", afirmou. O ministro destacou que sua pasta está negociando a licença do trecho do meio da rodovia. "Ela (a licença) passou pela primeira checagem do Ibama. Vamos tentar fazer (a certificação) na maior velocidade possível para contratar a pavimentação do trecho do meio", disse.



O evento contou também com a participação dos governadores dos Estados do Amazonas, Wilson Lima; de Roraima, Antonio Denarium; de Rondônia, Marcos Rocha; e do Acre, Gladson Cameli. Todos parabenizaram o governo federal pela iniciativa, que tende a reduzir custos para o transporte de bens na região.



A pavimentação da rodovia, que liga os Estados do Amazonas e Rondônia, vai facilitar a logística do transporte da produção agrícola da Região Norte. A rodovia também será um meio de transporte para a população, que depende fortemente de barcos ou transporte aéreo.



BR-174



Questionado pelos governadores, o ministro destacou que o governo já trabalha no projeto de recuperação da BR-174, que interliga os Estados brasileiros de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima à Venezuela.



"Contratamos uma manutenção estrutural. Temos recurso para as manutenções na suplementação a ser encaminhada ao Congresso que deverá dar entrada em breve. Temos orçamento de R$ 97 milhões para manutenção no ano que vem. Contamos com apoio das bancadas para eventualmente suplementar", disse. O ministro destacou que na quarta-feira irá se reunir com os coordenadores das bancadas do Norte do Brasil para discutir o orçamento de 2021.PP