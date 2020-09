BoE discutiu possibilidade de juro negativo caso perspectiva econômica exija

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) discutiu a possibilidade de adotar taxas de juros negativas durante a reunião de política monetária concluída nesta quinta-feira, 17. Segundo a ata do encontro, o comitê de política monetária foi informado sobre os planos do BoE sobre como implementar uma taxa negativa "eficientemente caso a perspectiva de inflação e de produção" justifique o uso do instrumento "em algum momento". Mais cedo, o BoE decidiu deixar sua política monetária inalterada.