Números de vendas do varejo voltam a níveis pré-pandemia, mostra IGet

O IGet, Índice do Departamento Econômico do Santander, que analisa o desempenho do comércio varejista brasileiro, aponta ritmo de retomada de vendas em agosto em comparação a julho. A alta foi de 28,2%, após ajuste sazonal. Em relação ao mesmo período de 2019, o crescimento é de 24,8%, com destaque para as categorias Vestuário e Móveis e Eletrodomésticos.



Segundo Gustavo Bahia Sechin, diretor Financeiro da Getnet, os números de agosto reforçam que a economia vem se recuperando gradativamente.



Alguns setores, inclusive, já operam próximo ou acima do observado no período pré-pandemia, em fevereiro.



O Departamento Econômico do Santander adota o método "same store sales" (vendas de uma mesma loja) para a elaboração do Iget.



Para o mês de agosto, a amostra contou com mais de 200 mil estabelecimentos, de diferentes tamanhos, segmentos e regiões.



A ampliação no número de estabelecimentos monitorados aponta para um avanço metodológico do índice.