Huawei trocará Android por sistema próprio

Sem poder usar a loja de apps do Android, a PlayStore, a Huawei planeja colocar o sistema operacional próprio HarmonyOS em todos os seus celulares em 2021. As sanções impostas pelos EUA são a principal razão da mudança da chinesa, informou o site Gizmochina.



Desde 2019, a Huawei trabalha no Harmony como seu sistema operacional próprio, depois que restrições americanas bloquearam a empresa de usar diversos produtos do Google em seus aparelhos.



Richard Yu, diretor de negócios de consumo da companhia, disse que o novo sistema operacional foi projetado para funcionar não só em celulares, mas também em vários dispositivos conectados. Segundo o site, a versão de testes chega este ano. O lançamento será em 2021. (Com agências internacionais)



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.