BC está desenvolvendo linha financeira de liquidez sustentável, diz diretora

A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Fernanda Nechio, disse nesta terça-feira, 8, que o BC está desenvolvendo uma linda financeira de liquidez com incentivos para ativos sustentáveis. "Essa linha seria um instrumento sistêmico de provisão de liquidez. Estados estudando os parâmetros e a métricas, além das exigibilidades. Além disso, estamos desenvolvendo critérios de sustentabilidade na gestão das reservas internacionais", anunciou.



Fernanda afirmou que a autoridade monetária fará parcerias com organismos internacionais dentro do pilar de sustentabilidade da Agenda BC#.



Ela citou que o BC já tem parceria desde março com o Network for Greening the Financial System (NGFS) e a assinatura hoje de memorando de entendimento com a Climate Bonds Initiative (CBI). "A parceria aumentará o nosso conhecimento sobre finanças sustentáveis e o mercado de títulos verdes", destacou.



A diretora citou ainda o objetivo fomentar uma cultura de sustentabilidade internamente no BC, com o uso de bicicletas pelos funcionários, coleta seletiva e inclusão do tema no Museu de Economia da instituição.



O BC adotará as recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosures, passando a ser uma instituição apoiadora da TCFD. "Estamos realizando estudos para reduzir o impacto ambiental do meio circulante. Além disso, estamos revendo nossa política de responsabilidade ambiental", completou.