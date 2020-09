Relator do novo marco legal do gás volta a defender texto original

O relator do novo marco legal do gás na Câmara, Laércio Oliveira (PP-SE), reafirmou nesta terça-feira que vai manter o texto aprovado no ano passado pela Comissão de Minas e Energia da Casa e espera amplo apoio dos parlamentares.



O projeto está na pauta da Câmara desta terça. Oliveira disse que os deputados devem votar apenas o texto-base nesta terça-feira, porque há medidas provisórias para ainda serem apreciadas.



O projeto é uma das aposta do governo para destravar investimentos de até R$ 43 bilhões e reindustrializar o País. Alinhado ao novo mercado de gás, programa do governo mais conhecido como "choque da energia barata", a proposta abre um setor que até pouco tempo era dominado pela Petrobras.



Com a decisão da estatal de deixar o negócio de distribuição - onde é sócia de 19 de um total de 26 distribuidoras - e vender sua malha de gasodutos e estruturas essenciais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, avalia que a chegada de novos concorrentes no setor pode fazer com que o preço do gás caia até 40%.