Para Guedes, queda da economia pode ser 'de 4%, até um pouco menos' em 2020

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que a queda da economia brasileira em 2020 pode ser menor que a estimada pelo mercado financeiro. A projeção atual da equipe econômica é de retração de 4,7% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano.



"O crédito, consumo de energia elétrica, notas fiscais estão todos voltando com dois dígitos. No fim do ano, a queda da economia brasileira pode ser 4% até um pouco menos", afirmou ele, em audiência pública na comissão mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.



2021



Da mesma forma, Guedes repetiu que o crescimento da economia no próximo ano pode surpreender. Segundo a estimativa que consta da proposta de Orçamento do próximo ano, encaminhada na segunda-feira ao Congresso Nacional, o PIB deverá ter uma alta de 3,2% em 2021.



"Ano que vem podemos ser surpreendidos com crescimento de 3%, 3,5%, 4% a 4,5%. Só depende de aprovarmos as reformas", completou ele.