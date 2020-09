Queda do PIB 'já estava na conta', diz Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta terça-feira, 1º de setembro, que a queda histórica do PIB "já estava na conta". "Essa queda já estava prevista, ela estava na conta, a gente já sabia que isso ia acontecer, por causa da pandemia, estava precificado", disse.



Ele citou outros países, como a Índia, com queda mais expressiva do que a do Brasil. "O Brasil não foi tão prejudicado como a gente esperava nessa questão da pandemia em termos de queda da atividade econômica. O problema é que o nosso colchão era pequeno em relação aos demais", declarou o vice.



Segundo Mourão, no segundo semestre, o Brasil vai começar "um movimento mais vigoroso de retomada" econômica. "No final do ano, a expectativa é que o PIB deste ano encolha na faixa de 4,5% a 5%. Já se pensou que encolheria 9%, 10%. Vai ser bem menos do que isso."