Líder do governo reafirma compromisso de manter o teto de gastos

Após o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciar a prorrogação do auxílio emergencial ao lado de nomes fortes do 'Centrão', o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou que o episódio marca uma "nova maneira de fazer a articulação política". "Vamos acordar primeiro com os senhores líderes primeiro, anunciar depois", disse Barros.



Barros também reafirmou o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e o cumprimento do teto de gastos.



"O recado que nós queremos dar é responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas e compromisso de manter o teto de gastos", declarou o líder do governo na Câmara.