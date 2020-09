Bolsonaro diz que encaminhará reforma administrativa ao Congresso no dia 3

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 1º de setembro, que enviará na próxima quinta-feira, 3, ao Congresso a proposta de reforma administrativa, que pretende reestruturar o RH do Estado. Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e de líderes partidários do chamado 'Centrão', Bolsonaro fez questão de ressaltar que as novas regras devem atingir apenas os futuros servidores.



"Tivemos reunião muito produtiva com os líderes e tomamos duas decisões, a primeira é encaminhar na quinta-feira a reforma administrativa, que fique bem claro não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados", disse Bolsonaro.



No ano passado, a equipe econômica apresentou ao presidente uma proposta de reforma administrativa, mas Bolsonaro preferiu engavetá-la.



Pelo que foi divulgado, a ideia era propor menores salários de entrada no serviço público e colocar "mais degraus" para a ascensão nas carreiras do funcionalismo, cuja escada hoje chegaria ao topo rápido demais.



Além disso, novos concursados devem ter mais exigências de tempo e qualidade do serviço antes de conquistarem estabilidade nos cargos.