Turquia: PIB sofre contração anual de 9,9% no 2º trimestre com choque da covid-19

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia sofreu contração de 9,9% no segundo trimestre de 2020 ante igual período do ano passado, refletindo os efeitos da pandemia do novo coronavírus, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (31) pelo Turkstat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.



O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam retração anual de 12,3% do PIB turco entre abril e junho. Apenas os gastos de consumidores tiveram queda de 8,6% na mesma comparação, enquanto os gastos do governo turco diminuíram 0,8% e a formação de capital encolheu 6,1%, informou o Turkstat. Fonte: Dow Jones Newswires.