Despesas de combate à covid-19 ficarão contidas em 2020, diz secretário

O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, reforçou nesta sexta-feira, 28, que a equipe econômica não trabalha com hipóteses de extensão das despesas extraordinárias, como o auxílio emergencial, para 2021. "As despesas de combate à covid-19 ficarão contidas em 2020", disse.



Segundo o secretário, a discussão sobre a prorrogação do auxílio emergencial ainda está em andamento, mas ele ressaltou que "um social robusto não pode prescindir de um fiscal sólido".



Nos últimos dias, o governo tem discutido qual será o valor da prorrogação do benefício de forma a criar uma ponte para um "pouso suave" no Renda Brasil, como é chamado o novo programa que será a marca social do governo Jair Bolsonaro e substituirá o Bolsa Família.



O presidente já disse que quer prorrogar o auxílio até o fim do ano.